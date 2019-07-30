Ремонт спуска к причалу в Рождествено привел к возбуждению уголовного дела

СЕГОДНЯ 16:30 2019-07-30T16:31:47+03:00

Активисты ОНФ вскрыли нарушения при исполнении муниципального контракта на сумму более 700 тысяч рублей

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В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте спуска к причалу в селе Рождествено. Контракт был заключен на сумму более 725 тысяч рублей, но исполнили его из рук вон плохо.

Осенью 2018 года после капитального ремонта спуска местные жители заметили, что начала крошиться лестница. Они засомневались в качестве строительных материалов и в самой смете, заподозрив ее завышение. Один из жителей Рождествено обратился к активистам Общероссийского народного фронта.

- В ноябре 2018 года мы сообщили о ситуации в полицию. Активисты выяснили, что работы по строительству спуска были выполнены еще летом, а по документам отражен октябрь. Нам удалось добиться прокурорской проверки и по ее факту было возбуждено уголовное дело, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в регионе Вадим Нуждин.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что подрядчик выполнил работы, которые фактически не соответствуют видам и объемам, указанным в актах приемки. Сейчас правоохранители продолжают расследование дела.

ИСТОЧНИК KP.RU