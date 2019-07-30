2019-07-30T16:31:47+03:00
Общество

Ремонт спуска к причалу в Рождествено привел к возбуждению уголовного дела

Активисты ОНФ вскрыли нарушения при исполнении муниципального контракта на сумму более 700 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: Общероссийский народный фронтФото: Общероссийский народный фронт
Изменить размер текста:

В Самарской области возбудили уголовное дело по факту мошенничества при ремонте спуска к причалу в селе Рождествено. Контракт был заключен на сумму более 725 тысяч рублей, но исполнили его из рук вон плохо.

Осенью 2018 года после капитального ремонта спуска местные жители заметили, что начала крошиться лестница. Они засомневались в качестве строительных материалов и в самой смете, заподозрив ее завышение. Один из жителей Рождествено обратился к активистам Общероссийского народного фронта.

- В ноябре 2018 года мы сообщили о ситуации в полицию. Активисты выяснили, что работы по строительству спуска были выполнены еще летом, а по документам отражен октябрь. Нам удалось добиться прокурорской проверки и по ее факту было возбуждено уголовное дело, - рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ, координатор проекта «За честные закупки» в регионе Вадим Нуждин.

Прокуратура провела проверку и выяснила, что подрядчик выполнил работы, которые фактически не соответствуют видам и объемам, указанным в актах приемки. Сейчас правоохранители продолжают расследование дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Он не наш, мы ни при чем! Министерство транспорта объяснило, почему на автовокзале в Самаре хамят
В Самарской области мужчина украл у бывшей жены паспорт, чтобы она снова не вышла замуж
В Тольятти на козырьке подъезда обнаружили труп человека, очевидцы сделали фото
В Самаре из-за ремонта теплосетей перекроют Московское шоссе
Рыжеволосых самарцев зовут в зоопарк на встречу с лисом Ричардом и камерунским козликом
Самарцам дадут 5 дней на определение порядка благоустройства парков и скверов в 2020 году
В Самарской области устроят помидорный фестиваль с конкурсом на лучший овощной костюм
В Самарской области аэростат ГИБДД поймал 5 нарушителей правил дорожного движения
В Самаре более 3 млн рублей направят на отлов 825 бродячих собак
В Самарской области появится экологическая деревня с современным туристическим центром
Пожар в двухэтажном доме на Галактионовской в Самаре потушили
Сбербанк поделился знаниями с участниками молодежного форума «iВолга»
В Самаре на улице Земеца за незаконную врезку в водопровод арестовали ангар
ХК «Лада» крупно уступил «Челмету» во втором предсезонном матче
В Новокуйбышевске коллекторов накажут за слишком частые звонки в детский сад