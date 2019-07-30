Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30 июля: на Волгина полыхают два частных дома

СЕГОДНЯ 18:04 2019-07-30T18:30:28+03:00

В Самаре у Южного моста 30 июля загорелись два частных дома Фото: Instagram.com

Огонь охватил жилые дома, но пострадавших в пожаре у Южного моста в Самаре 30 июля нет [видео]

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Вечером во вторник, 30 июля, возле Южного моста в Самаре произошел крупный пожар. На улице Волгина, 19 в 18:27 загорелись два частных дома - двухэтажный и трехэтажный. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Только что проезжали, полыхает два этажа и половина соседнего дома. Там очень страшно. Все небо от дыма почернело, - поделились свидетели происшествия.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, пожарные прибыли на место в 18:29. К этому моменту огонь охватил территорию площадью 700 квадратных метров.

- В 18:33 был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 3. Для тушения пожара привлечены 96 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС России 64 человека, 19 единиц техники, - рассказали в оперативном ведомстве.

Насколько известно, в 18:46 был дан отбой Пожару № 3. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723154" frameborder="0"></iframe> Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU