Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30 июля: на Волгина полыхают два частных дома
Вечером во вторник, 30 июля, возле Южного моста в Самаре произошел крупный пожар. На улице Волгина, 19 в 18:27 загорелись два частных дома - двухэтажный и трехэтажный. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.
- Только что проезжали, полыхает два этажа и половина соседнего дома. Там очень страшно. Все небо от дыма почернело, - поделились свидетели происшествия.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, пожарные прибыли на место в 18:29. К этому моменту огонь охватил территорию площадью 700 квадратных метров.
- В 18:33 был объявлен повышенный ранг вызова - Пожар № 3. Для тушения пожара привлечены 96 человек, 31 единица техники, в том числе от МЧС России 64 человека, 19 единиц техники, - рассказали в оперативном ведомстве.
Насколько известно, в 18:46 был дан отбой Пожару № 3. Сейчас сотрудники экстренных служб продолжают работать на месте происшествия.
Крупный пожар у Южного моста в Самаре 30.07.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU