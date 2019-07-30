2019-07-30T19:31:29+03:00
Происшествия

В Самарской области водитель грузовика нарушил ПДД и угодил под поезд

ДТП произошло на железнодорожном переезде в районе Безенчука
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель большегруза думал, что успеет проскочить переезд, но попытка не удаласьВодитель большегруза думал, что успеет проскочить переезд, но попытка не удаласьФото: Архив "КП"
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Днем во вторник, 30 июля, на железной дороге в Самарской области произошло ДТП. Около 17:05 на перегоне Блокпост 12 км - Блокпост 17 км в районе станции Безенчук столкнулись грузовик и грузовой поезд.

- Водитель грузового поезда нарушил ПДД и выехал на железнодорожной переезд. Сделал он это при исправно работающей сигнализации перед приближающимся поездом, - рассказали в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

По данным ведомства, машинист поезда начал тормозить, но расстояние было недостаточным, и столкновения с автомобилем избежать не удалось. К счастью, в результате случившегося никто не пострадал. Схода состава не было, и движение на перегоне не останавливалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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