В Самаре напротив здания минтранса провалился под асфальт мусоровоз

СЕГОДНЯ 20:19 2019-07-30T20:20:16+03:00

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Вечером во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Скляренко и Ерошевского в Самаре произошло ЧП. Там в яму, которая образовалась посреди дороги, задним колесом провалился мусоровоз. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы.

Под асфальт ушли задние колеса большегрузаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Водитель большегруза хотел повернуть налево во двор, но провалился в яму. Что интересно, произошло это напротив здания министерства транспорта и автомобильный дорог Самарской области. Мусоровоз сначала пытались трактором вытянуть, но не вышло. Теперь ждут приезда крана, - рассказали свидетели происшествия.

По словам горожан, на дороге образовался затор. Больше всего, конечно, из-за случившегося расстроился водитель мусоровоза. Пока он «прохлаждается» в яме, он может лишиться части платы за вывоз мусора.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723170" frameborder="0"></iframe> В Самаре мусоровоз провалился под асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU