В Самаре напротив здания минтранса провалился под асфальт мусоровоз
Вечером во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Скляренко и Ерошевского в Самаре произошло ЧП. Там в яму, которая образовалась посреди дороги, задним колесом провалился мусоровоз. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы.
Под асфальт ушли задние колеса большегрузаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
- Водитель большегруза хотел повернуть налево во двор, но провалился в яму. Что интересно, произошло это напротив здания министерства транспорта и автомобильный дорог Самарской области. Мусоровоз сначала пытались трактором вытянуть, но не вышло. Теперь ждут приезда крана, - рассказали свидетели происшествия.
По словам горожан, на дороге образовался затор. Больше всего, конечно, из-за случившегося расстроился водитель мусоровоза. Пока он «прохлаждается» в яме, он может лишиться части платы за вывоз мусора.
В Самаре мусоровоз провалился под асфальт.
ИСТОЧНИК KP.RU