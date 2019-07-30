2019-07-30T20:20:16+03:00
Происшествия

В Самаре напротив здания минтранса провалился под асфальт мусоровоз

Задние колеса большегруза угодили в яму на пересечении улиц Скляренко и Ерошевского [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Водитель мусоровоза хотел повернуть во двор, но угодил в ямуВодитель мусоровоза хотел повернуть во двор, но угодил в ямуФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Вечером во вторник, 30 июля, на пересечении улиц Скляренко и Ерошевского в Самаре произошло ЧП. Там в яму, которая образовалась посреди дороги, задним колесом провалился мусоровоз. Об этом «Комсомольской правде - Самара» сообщили очевидцы.

Под асфальт ушли задние колеса большегруза Фото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Под асфальт ушли задние колеса большегрузаФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

- Водитель большегруза хотел повернуть налево во двор, но провалился в яму. Что интересно, произошло это напротив здания министерства транспорта и автомобильный дорог Самарской области. Мусоровоз сначала пытались трактором вытянуть, но не вышло. Теперь ждут приезда крана, - рассказали свидетели происшествия.

По словам горожан, на дороге образовался затор. Больше всего, конечно, из-за случившегося расстроился водитель мусоровоза. Пока он «прохлаждается» в яме, он может лишиться части платы за вывоз мусора.

В Самаре мусоровоз провалился под асфальт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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