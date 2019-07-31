2019-07-31T10:14:10+03:00
Происшествия

В Тольятти около городской мэрии загорелся BMW, а от него еще две легковушки

По предварительным данным, причиной случившегося мог стать поджог [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Возгорание на площади Свободы началось с автомобиля BMWВозгорание на площади Свободы началось с автомобиля BMWФото: vk.com
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Утром в среду, 31 июля, в Центральном районе Тольятти произошел серьезный пожар. Там на площади Свободы, 2 напротив театра кукол загорелся автомобиль BMW, а потом еще две легковушки. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Первым загорелся BMW, а от него огонь перекинулся на "Шкоду" и "Калину". Моторный отсек BMW выгорел полностью. "Шкода" тоже получила серьезные повреждения, - рассказывают свидетели происшествия.

Пожарные отработали оперативно, но огонь успел серьезно повредить машины Фото: vk.com

Пожарные отработали оперативно, но огонь успел серьезно повредить машиныФото: vk.com

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники МЧС и полиции. Предварительной причиной возгорания немецкого автомобиля стал поджог. Пока хозяева пострадавших машин не объявились. По словам местных жителей, неподалеку от места ЧП находится городская мэрия. Чиновники уже поспешили убрать подальше свои авто.

Пожар на парковке неподалеку от мэрии Тольятти 31.07.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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