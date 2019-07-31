В Самаре Suzuki и «Калина» не поделили перекресток: пострадали два человека
Во вторник, 30 июля, около 7:00 на пересечении улиц Гагарина и Революционной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
- 44-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Гагарина, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с «Калиной» под управлением 24-летнего молодого человека, - рассказали полицейские.
В результате случившегося пострадали два пассажира отечественной легковушки. Их доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь, а потом отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя на момент столкновения были трезвы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU