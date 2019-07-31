В Самаре Suzuki и «Калина» не поделили перекресток: пострадали два человека

СЕГОДНЯ 13:51 2019-07-31T13:51:43+03:00

К счастью, травмы пострадавших оказались не очень серьезными

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Во вторник, 30 июля, около 7:00 на пересечении улиц Гагарина и Революционной в Самаре произошло серьезное ДТП. Там столкнулись автомобили Suzuki Grand Vitara и «Лада Калина». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

- 44-летний водитель иномарки, двигаясь по улице Гагарина, на нерегулируемом перекрестке столкнулся с «Калиной» под управлением 24-летнего молодого человека, - рассказали полицейские.

В результате случившегося пострадали два пассажира отечественной легковушки. Их доставили в больницу. Медики оказали им необходимую помощь, а потом отпустили домой. По данным инспекторов ГИБДД, оба водителя на момент столкновения были трезвы. Сейчас по факту происшествия проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU