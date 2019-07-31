В Сызрани 15 квартир арестовали за «световой» долг в 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-31T14:09:22+03:00

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В Сызрани одна из управляющих компаний попала под пристальное внимание судебных приставов. Виной тому — ее долг в 20,3 миллионов рублей за электроэнергию.

- Судебные приставы выяснили, что компания является владельцем 15 квартир на общую сумму 20 миллионов рублей. Они составили акт описи и арестовали квартиры, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, после оформления всех необходимых документов арестованную недвижимость передадут на торги. Деньги, вырученные с ее продажи, пойдут на погашение долга.

ИСТОЧНИК KP.RU