2019-07-31T14:09:22+03:00
Общество

В Сызрани 15 квартир арестовали за «световой» долг в 20 млн рублей

Такой крупный долг накопила одна из управляющих компаний города
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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В Сызрани одна из управляющих компаний попала под пристальное внимание судебных приставов. Виной тому — ее долг в 20,3 миллионов рублей за электроэнергию.

- Судебные приставы выяснили, что компания является владельцем 15 квартир на общую сумму 20 миллионов рублей. Они составили акт описи и арестовали квартиры, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, после оформления всех необходимых документов арестованную недвижимость передадут на торги. Деньги, вырученные с ее продажи, пойдут на погашение долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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