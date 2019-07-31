В Самарской области браконьера приговорили к 5 месяцам исправительных работ за вылов раков и рыбы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-07-31T14:49:24+03:00

Суд признал рыбака виновным в незаконном вылове более 100 рыб и раков Фото: Архив "КП"

Мужчина причинил ущерб на сумму более 47 тысяч рублей

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В Безенчукском районе суд вынес приговор 29-летнему безработному жителю села Большая Рязань, который попался на незаконном вылове рыбы из Волги.

- Было установлено, что 31 мая мужчина, используя 25 «многозаходных ловушек» выловил из реки в районе села Владимировка 64 рыбы различных видов и 86 раков. Сумма ущерба составила 47180 рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Мужчина заявил, что намерен возместить ущерб, однако пока на работу он устроится не может. Суд признал его виновным и назначил 5 месяцев исправительных работ с удержанием 5% заработка в доход государства. Как отмечают в надзорном ведомстве, трудоустройством мужчины займется уголовно-исполнительная инспекция.

ИСТОЧНИК KP.RU