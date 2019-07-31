Возле Кинеля «Нива» опрокинулась посреди дороги после столкновения с «четырнадцатой»
Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие
Фото: ДТП 163 СамараФото: vk.com
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Днем в среду, 31 июля, на трассе Самара — Бугуруслан произошло серьезное ДТП. Там в районе поворота на северную сторону Кинеля столкнулись «Нива» и ВАЗ-2114.
- Пенсионер на «Ниве» не уступил дорогу. В «четырнадцатой» были два парня и девушка. В аварии есть пострадавшие, - пишут очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».
После удара «Нива» опрокинулась на левый бок, а «четырнадцатой» разворотило всю переднюю часть. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Подробности аварии устанавливаются.
Легковушке разворотило всю переднюю частьФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU