Возле Кинеля «Нива» опрокинулась посреди дороги после столкновения с «четырнадцатой»

СЕГОДНЯ 15:56 2019-07-31T15:57:26+03:00

Очевидцы сообщают, что в аварии есть пострадавшие

Изменить размер текста: A A

Днем в среду, 31 июля, на трассе Самара — Бугуруслан произошло серьезное ДТП. Там в районе поворота на северную сторону Кинеля столкнулись «Нива» и ВАЗ-2114.

- Пенсионер на «Ниве» не уступил дорогу. В «четырнадцатой» были два парня и девушка. В аварии есть пострадавшие, - пишут очевидцы в группе «ДТП 163 Самара».

После удара «Нива» опрокинулась на левый бок, а «четырнадцатой» разворотило всю переднюю часть. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, МЧС и медики скорой помощи. Подробности аварии устанавливаются.

Легковушке разворотило всю переднюю частьФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU