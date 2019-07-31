2019-07-31T21:30:24+03:00
Общество

Вместо машин велосипеды? В Самаре из-за велосоревнований перекроют дороги

Ограничения будут действовать два дня
Евгения ВАСИНА
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Хорошо, что не центр городаХорошо, что не центр городаФото: Андрей ЦЫГАНОВ
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Самарским автомобилистам снова придется искать альтернативные маршруты, в городе перекроют несколько дорог.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением спортивных соревнований по велосипедному спорту на территории Самары в период с 08:00 до 16:00 4 и 6 августа 2019 года будет ограничено движение транспорта по нескольким улицам, - сообщили в городской администрации.

Так проезд будет закрыт по ул. Арена 2018 от Проезда № 8 до поворота на проезд, ведущий к Малому Сорокину Хутору; по Проезду № 2 и по ул. Дальняя от ул. Арена 2018 на участке протяженностью 500 метров.

- Это не распространяется на общественный транспорт, спецмашины и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по Самаре, - уточнили в администрации города.

Также с 00:00 до 16:00 4 и 6 августа на всех перечисленных участках нельзя будет припарковаться или остановится.

Схема

Схема

ИСТОЧНИК KP.RU

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