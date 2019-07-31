120 литров ароматной ухи ждут гостей фестиваля «Рыба – Раки»
В субботу, 3 августа в Сызрани пройдет третий гастрономический фестиваль «Рыба – Раки». Организаторы обещают еды и зрелища.
- На гастрономической площадке «Рыбный котелок» гостям фестиваля будет разлито 120 литров ароматной ухи. Угоститься сможет любой желающий и абсолютно бесплатно, - рассказывают организаторы. - Участники гастрономической площадки «Рыбные миниатюры» устроят дегустацию блюд из рыбы и раков. Кулинарное мастерство продемонстрируют партнеры фестиваля.
Еще одна площадка фестиваля – «Счастливый гость». Там устроят лотерею, а по ее итогам наградят победителей.Также на фестивале народные умельцы предложат купить сувениры ручной работы.
Будет чем заняться и юным гостям, для них организуют интерактивную развлекательную зону.
Место проведения – площадь у Сызранского Кремля. Время: с 16.00 до 20.00.
Программа
ИСТОЧНИК KP.RU