120 литров ароматной ухи ждут гостей фестиваля «Рыба – Раки»

СЕГОДНЯ 21:44 2019-07-31T21:47:09+03:00

Хватит ли всем ухи? Фото: "КП" Архив

Правда, чтобы попробовать угощение, придётся поехать в Сызрань

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В субботу, 3 августа в Сызрани пройдет третий гастрономический фестиваль «Рыба – Раки». Организаторы обещают еды и зрелища.

- На гастрономической площадке «Рыбный котелок» гостям фестиваля будет разлито 120 литров ароматной ухи. Угоститься сможет любой желающий и абсолютно бесплатно, - рассказывают организаторы. - Участники гастрономической площадки «Рыбные миниатюры» устроят дегустацию блюд из рыбы и раков. Кулинарное мастерство продемонстрируют партнеры фестиваля.

Еще одна площадка фестиваля – «Счастливый гость». Там устроят лотерею, а по ее итогам наградят победителей.Также на фестивале народные умельцы предложат купить сувениры ручной работы.

Будет чем заняться и юным гостям, для них организуют интерактивную развлекательную зону.

Место проведения – площадь у Сызранского Кремля. Время: с 16.00 до 20.00.

Программа

ИСТОЧНИК KP.RU