2019-08-01T11:04:23+03:00
Общество

В Тольятти алиментщица вспомнила о долге перед дочерью только после полугода работ на благо города

Женщина исправилась и выплатила своему ребенку 480 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Алиментщица встала на путь исправления после отбытия уголовного наказанияАлиментщица встала на путь исправления после отбытия уголовного наказанияФото: Мария ЛЕНЦ
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В Тольятти женщина долгое время не перечисляла алименты дочери. В итоге она задолжала своему ребенку 480 тысяч рублей. Тольяттинку обязали выплатить всю эту сумму, но она проигнорировала решение суда.

- Должницу привлекли к административной ответственности по статье «Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Однако эти меры на нее не подействовали. Она продолжила уклоняться от уплаты алиментов. В результате в отношении женщины было возбуждено уголовное дело, - сообщили в пресс-службе УФССП по Самарской области.

Суд назначил жительнице Тольятти наказание в виде 6 месяцев исправительных работ. Труд на благо города в течение полугода заставил встать женщину на путь исправления. После отбытия наказания она обратилась к приставу для расчета задолженности, а потом полностью погасила долг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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