В Тольятти в пивном баре неизвестные до смерти забили мужчину

СЕГОДНЯ 11:16 2019-08-01T11:17:08+03:00

Пострадавшего сначала госпитализировали, но врачи не смогли ему помочь

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Ночью 27 июля в Тольятти произошла трагедия. Там насмерть был забит 34-летний местный житель. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники СУ СК по Самарской области.

- Примерно в три часа ночи пострадавшего госпитализировали от дома № 87. Медики диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму и открытую рану головы. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" правоохранители. Скончался несчастный уже в больнице.

Как рассказывают знакомые с ситуацией источники, избили мужчину в пивном баре. Кто это сделал - неизвестно. Следователи сейчас проводят проверку по факту случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование. В ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU