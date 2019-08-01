В Тольятти в пивном баре неизвестные до смерти забили мужчину
Ночью 27 июля в Тольятти произошла трагедия. Там насмерть был забит 34-летний местный житель. В обстоятельствах происшествия сейчас разбираются сотрудники СУ СК по Самарской области.
- Примерно в три часа ночи пострадавшего госпитализировали от дома № 87. Медики диагностировали пострадавшему закрытую черепно-мозговую травму и открытую рану головы. Потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" правоохранители. Скончался несчастный уже в больнице.
Как рассказывают знакомые с ситуацией источники, избили мужчину в пивном баре. Кто это сделал - неизвестно. Следователи сейчас проводят проверку по факту случившегося. Назначено судебно-медицинское исследование. В ближайшее время должно быть возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU