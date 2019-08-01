2019-08-01T13:38:43+03:00
Происшествия

В Самаре на Красноглинском шоссе «КамАЗ» толкнул иномарку в столб и перегородил дорогу

Авария произошла на выезде из Управленческого около колонии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Самара lifeФото: Самара lifeФото: vk.com
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Днем в четверг, 1 августа, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Там на выезде из поселка Управленческий около колонии столкнулись «КамАЗ» и Chevrolet Orlando. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- На Красноглинском шоссе в районе пересечения с улицей Зеленой грузовик толкнул иномарку в столб. В итоге дорога по направлению к поселку Красная Глинка оказалась перекрыта, - поделились свидетели происшествия.

Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.

Фото: Олег Мокеев / ДТП 163 Самара Фото: vk.com

Фото: Олег Мокеев / ДТП 163 СамараФото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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