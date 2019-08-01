В Самаре на Красноглинском шоссе «КамАЗ» толкнул иномарку в столб и перегородил дорогу
Авария произошла на выезде из Управленческого около колонии
Фото: Самара lifeФото: vk.com
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Днем в четверг, 1 августа, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Там на выезде из поселка Управленческий около колонии столкнулись «КамАЗ» и Chevrolet Orlando. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
- На Красноглинском шоссе в районе пересечения с улицей Зеленой грузовик толкнул иномарку в столб. В итоге дорога по направлению к поселку Красная Глинка оказалась перекрыта, - поделились свидетели происшествия.
Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
Фото: Олег Мокеев / ДТП 163 СамараФото: vk.com
ИСТОЧНИК KP.RU