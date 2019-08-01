Нужна помощь: в Самаре на станции переливания заканчивается донорская кровь
В Самарской областной клинической станции переливания крови бьют тревогу. В медучреждении сложилась острая нехватка донорской крови, причем всех видов групп.
- Сейчас у нас максимально востребованы первая положительная группа крови, вторая группа (положительная и отрицательная), третья группа (положительная и отрицательная) и четвертая положительная группа крови. Просим всех, кто может, прийти на станцию для донации, - написали представители медучреждения на своей странице в соцсети.
Отметим, что стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, который имеет прописку в Самаре или Самарской области и чей вес составляет не менее 55 кг. Прием доноров проводится по адресу: улица Ново-Садовая, 156 с 8:00 до 13:00 по будням.
ИСТОЧНИК KP.RU