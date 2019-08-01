2019-08-01T16:17:12+03:00
Общество

Нужна помощь: в Самаре на станции переливания заканчивается донорская кровь

Горожан и жителей области просят помочь в пополнении запасов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Востребованы все группы крови как с положительным, так отрицательным резусомВостребованы все группы крови как с положительным, так отрицательным резусомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Самарской областной клинической станции переливания крови бьют тревогу. В медучреждении сложилась острая нехватка донорской крови, причем всех видов групп.

- Сейчас у нас максимально востребованы первая положительная группа крови, вторая группа (положительная и отрицательная), третья группа (положительная и отрицательная) и четвертая положительная группа крови. Просим всех, кто может, прийти на станцию для донации, - написали представители медучреждения на своей странице в соцсети.

Отметим, что стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, который имеет прописку в Самаре или Самарской области и чей вес составляет не менее 55 кг. Прием доноров проводится по адресу: улица Ново-Садовая, 156 с 8:00 до 13:00 по будням.

ИСТОЧНИК KP.RU

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