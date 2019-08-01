2019-08-01T16:24:11+03:00
Происшествия

На Московском шоссе в Самаре столкнулись две иномарки, образовалась большая пробка

Автомобили получили серьезные повреждения
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
По факту аварии проводится проверкаПо факту аварии проводится проверкаФото: Михаил ГОРЮНОВ
Изменить размер текста:

Серьезное ДТП сегодня, 1 августа, произошло в областной столице. Около 16-25 в районе пересечения Московского шоссе и улицы Киевской - рядом с рынком "Караван" - столкнулись две иномарки - белый "Рено Лога" и серый "Шкода Рапид".

- Из-за этого на Московском образовалась большая пробка. Удар получился сильным. У "Рено" вся "морда" вывернута. Хорошо, что сработали подушки безопасности, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец происшествия Борис Рубанов.

Рядом с местом происшествия собралась толпа зевак. Там же работают сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших нет. Как все случилось, и кто виноват в аварии - предстоит выяснить сотрудникам Управления ГИБДД по Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самарской области адвокат за 2 млн рублей заказал убийство своей знакомой
Жители Тольятти засняли на видео летающую над Волгой надувную лодку
Самарчанка пообещала передать взятку в 1,8 млн рублей за помощь в суде и попала под статью
«ТД АКОМ» за 12 лет продал 12 миллионов аккумуляторов
Нужна помощь: в Самаре на станции переливания заканчивается донорская кровь
МФК «Динамо Самара» подписал самого «сухого» вратаря чемпионата России
В Самаре двое мужчин за 80 тысяч рублей сожгли припаркованный возле госучреждения внедорожник
В день матча «Крылья Советов» - «Локомотив» на «Самара Арене» запустят трамваи S5
В Самаре на улице Стара-Загора водитель «Весты» сбил мотоциклиста
В Самаре мужчина на «Тойоте» выехал на «встречку» и отправил водителя «Гранты» в больницу
Стали известны соперники «Самары-2» в групповом этапе Кубка России по баскетболу среди мужчин
В Нижегородской области мужчина перепутал окна, залез в чужой дом и попал в полицию за сексуальные домогательства
На пост министра культуры Самарской области претендуют 17 человек
В Самаре начался прием заявок на очередной конкурс по поиску перевозчика на 210 маршрут
В аэропорту Курумоч задержали петербуржца, который устроил пьяный дебош на борту самолета
Нижегородского киберспортсмена задержали с пакетиком наркотиков
В Самаре на Красноглинском шоссе «КамАЗ» толкнул иномарку в столб и перегородил дорогу