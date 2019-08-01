На Московском шоссе в Самаре столкнулись две иномарки, образовалась большая пробка

СЕГОДНЯ 16:15 2019-08-01T16:24:11+03:00

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Серьезное ДТП сегодня, 1 августа, произошло в областной столице. Около 16-25 в районе пересечения Московского шоссе и улицы Киевской - рядом с рынком "Караван" - столкнулись две иномарки - белый "Рено Лога" и серый "Шкода Рапид".

- Из-за этого на Московском образовалась большая пробка. Удар получился сильным. У "Рено" вся "морда" вывернута. Хорошо, что сработали подушки безопасности, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" очевидец происшествия Борис Рубанов.

Рядом с местом происшествия собралась толпа зевак. Там же работают сотрудники полиции. По предварительной информации, пострадавших нет. Как все случилось, и кто виноват в аварии - предстоит выяснить сотрудникам Управления ГИБДД по Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU