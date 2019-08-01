Жители Тольятти засняли на видео летающую над Волгой надувную лодку
На днях жители Тольятти стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как над Волгой летает надувная лодка, пишет TLTgorod.
- Я глазам своим не верю! Лодка резиновая летает! У него вентилятор сзади. Что это за чудо такое? - удивились тольяттинцы, рыбачившие в акватории Куйбышевского водохранища.
Полет гибрида дальтоплана и надувной лодки жители Тольятти засняли на видео. На кадрах видно, что летательный аппарат сделал несколько кругов Волгой, а потом благополучно приземлился на воду.
Насколько известно, такой летательный аппарат называется «флайбот». Его изобрели относительно недавно — около 40 лет назад. Автором идеи стал итальянский спортсмен Дой Малингри.
В Самарской области над Волгой заметили летающую лодку.
ИСТОЧНИК KP.RU