2019-08-01T16:54:46+03:00
Общество

Жители Тольятти засняли на видео летающую над Волгой надувную лодку

Изобретение итальянского спортсмена 40-летней давности стало настоящим открытием для тольяттинцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Гибрид дальтоплана и лодки поразил жителей регионаГибрид дальтоплана и лодки поразил жителей регионаФото: скриншот с видео
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На днях жители Тольятти стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как над Волгой летает надувная лодка, пишет TLTgorod.

- Я глазам своим не верю! Лодка резиновая летает! У него вентилятор сзади. Что это за чудо такое? - удивились тольяттинцы, рыбачившие в акватории Куйбышевского водохранища.

Полет гибрида дальтоплана и надувной лодки жители Тольятти засняли на видео. На кадрах видно, что летательный аппарат сделал несколько кругов Волгой, а потом благополучно приземлился на воду.

Насколько известно, такой летательный аппарат называется «флайбот». Его изобрели относительно недавно — около 40 лет назад. Автором идеи стал итальянский спортсмен Дой Малингри.

В Самарской области над Волгой заметили летающую лодку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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