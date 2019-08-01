Жители Тольятти засняли на видео летающую над Волгой надувную лодку

СЕГОДНЯ 16:54 2019-08-01T16:54:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На днях жители Тольятти стали свидетелями необычной картины. Они заметили, как над Волгой летает надувная лодка, пишет TLTgorod.

- Я глазам своим не верю! Лодка резиновая летает! У него вентилятор сзади. Что это за чудо такое? - удивились тольяттинцы, рыбачившие в акватории Куйбышевского водохранища.

Полет гибрида дальтоплана и надувной лодки жители Тольятти засняли на видео. На кадрах видно, что летательный аппарат сделал несколько кругов Волгой, а потом благополучно приземлился на воду.

Насколько известно, такой летательный аппарат называется «флайбот». Его изобрели относительно недавно — около 40 лет назад. Автором идеи стал итальянский спортсмен Дой Малингри.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/723525" frameborder="0"></iframe> В Самарской области над Волгой заметили летающую лодку.

ИСТОЧНИК KP.RU