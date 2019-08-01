В Самарской области адвокат за 2 млн рублей заказал убийство своей знакомой

СЕГОДНЯ 17:14 2019-08-01T17:18:04+03:00

К счастью, преступление так и не было совершено - несостоявшийся киллер сообщил обо всем в полицию

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В Тольятти задержали адвоката палаты адвокатов Самарской области. Его подозревают в приготовлении убийства своей знакомой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

- По версии следствия, адвокат задумал убийство своей знакомой в июле 2019 года. Поводом этому стали его личные неприязненные отношения к женщине. 12 июля мужчина обратился к гражданину и предложил ему убить женщину за 2 млн рублей. Однако преступление так и не было совершено - предполагаемый киллер сообщил о готовящемся убийстве в правоохранительные органы, - рассказали следователи.

В среду, 31 июля, "киллер" сообщил заказчику, что выполнил задание, и тот передал ему плату. Сразу после этого адвоката задержали полицейские. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Приготовление к убийству по найму". Сейчас решается вопрос об избрании в отношении адвоката меры пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU