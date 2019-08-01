Стало известно имя тольяттинского адвоката, который нанял киллера для убийства бывшей, которая его бесила

СЕГОДНЯ 20:21 2019-08-01T20:23:33+03:00

Сейчас подозреваемый под стражей. На него завели уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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СМИ стало известно имя адвоката, который нанял киллера, чтобы убить свою знакомую. Как сообщает tltgorod.ru, ссылаясь на осведомленный источник, это сделал сотрудник одной из адвокатских контор Автограда Михаил Артюхов.

Напомним, подозреваемый, по версии следствия, в июле 2019 года задумал убийство своей знакомой из-за того, что она его бесила. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, мужчина хотел убить бывшую сожительницу.

12 июля мужчина обратился к киллеру и предложил ему 2 млн рублей за убийство приятельницы. Однако преступление не было совершено – наемный убийца отправился в полицию и обо всем рассказал. Адвоката задержали.

Сейчас подозреваемый под стражей. На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU