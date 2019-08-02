2019-08-02T07:48:52+03:00
Общество

Льет и льет! В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков

1 августа 2019 года было гораздо дождливее, чем в предыдущие годы
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Лужи, дожди - такой августЛужи, дожди - такой август
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Мокрый август - в Самарской области по словам синоптиков перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Слишком влажно было в Челно-Вершинах и Клявлино. Здесь осадков выпало больше в 1,7 и 1,5 раза соответственно.

Напомним, что эти летом уже дважды устанавливались экстремально-низкие температуры: это произошло 30 и 31 июля.

Кстати, синоптики обещают, что в ближайшие дни обойдется без осадков, но будет переменная облачность, а температура не поднимется выше 22 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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