Изменилось расписание грузовой переправы «Октябрьский спуск — Рождествено»

СЕГОДНЯ 08:01 2019-08-02T08:04:08+03:00

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В Самарской области с 1 августа изменилось расписание движения судов на грузовой переправе по Волге. Корректировки ввели по маршруту «Октябрьский спуск — Рождествено».

- В субботу и воскресенье отменены рейсы из Рождествено в 9:30 и из Самары в 11:00, - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

От Октябрьского спуска суда будут отправляться в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, а в пятницу и воскресенье — в 20:00. Из Рождествено суда будут отплывать в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, а в пятницу и воскресенье — еще и в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU