2019-08-02T08:04:08+03:00
Общество

Изменилось расписание грузовой переправы «Октябрьский спуск — Рождествено»

В выходные отменили по одному утреннему рейсу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Изменения в расписании грузовой переправы начали действовать с 1 августаИзменения в расписании грузовой переправы начали действовать с 1 августаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Самарской области с 1 августа изменилось расписание движения судов на грузовой переправе по Волге. Корректировки ввели по маршруту «Октябрьский спуск — Рождествено».

- В субботу и воскресенье отменены рейсы из Рождествено в 9:30 и из Самары в 11:00, - сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.

От Октябрьского спуска суда будут отправляться в 8:00, 11:00, 14:00, 18:00, а в пятницу и воскресенье — в 20:00. Из Рождествено суда будут отплывать в 6:00, 9:30, 12:30, 16:30, а в пятницу и воскресенье — еще и в 19:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на проект реконструкции улицы Лейтенанта Шмидта потратят почти 5 млн рублей
Новые дыхательные аппараты помогут сотрудникам аварийно-спасательной службы СВГК работать более оперативно
Задержанный за организацию убийства своей бывшей адвокат был владельцем кафе "Наше", которое сожгли в Тольятти
В Самаре в районе Сорокиных Хуторов упал на бок «КамАЗ» с песком
Под Самарой построят экотехнопарк, где будут делать плитку из переработанных отходов
В Самаре День ВДВ отметят концертом, прыжками с парашютом и пролетом авиации
Пляжные «Крылья Советов» вырвали победу у саратовской «Дельты» в волжском дерби
В Тольятти ремонт тротуаров закончился кражей бюджетных денег
Слишком долго едут на вызов: «скорые» Самарской области признали самыми медленными в стране
В Самаре «проклятом» перекрестке Масленникова — Подшипниковая иномарка загнала на тротуар «Приору»
У регбийного клуба «Самара» нет денег, чтобы завершить групповой этап Высшей лиги
В Самаре двое полицейских остались без работы после получения крупной взятки
Льет и льет! В Самарской области перекрыт абсолютный суточный максимум осадков
Жертва зимней уборки: В Самаре дерево рухнуло прямо на остановку
Работники КНПЗ рассказали участникам форума "iВолга" о карьерных возможностях
Старое и новое здания драмтеатра в Самаре свяжет пешеходный мост
Тольяттинский «Акрон» вырвал победу у «Уфы-2» на 90 минуте
Двигай батонами! Самарские хлебопеки устроили горячие танцы прямо в цеху
Стало известно имя тольяттинского адвоката, который нанял киллера для убийства бывшей, которая его бесила