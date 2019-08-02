2019-08-02T08:41:00+03:00
Происшествия

В Самаре «проклятом» перекрестке Масленникова — Подшипниковая иномарка загнала на тротуар «Приору»

При этом машины сбили знак пешеходного перехода
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДТП СамараФото: ДТП СамараФото: vk.com
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Вечером в четверг, 1 августа, в Самаре на одном из «проклятых» перекрестков произошло очередное ДТП. Речь идет о пересечении проспекта Масленникова и улицы Подшипниковой. Там столкнулись, предположительно, Chevrolet Captiva и «Лада Приора» с номерами Пензенской области.

- Пора уже закрывать этот перекресток! Там вечно то «перевертыши», то аварии с выездом на тротуар! - пишут в соцсетях горожане.

Обстоятельства ДТП пока не известны, но, судя по фотографиям очевидцев, иномарка протаранила правый бок отечественной легковушки, и они вместе вылетели на тротуар. Кроме того, они снесли знак «Пешеходный переход». По предварительным данным, в аварии пострадал один человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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