В Самаре в районе Сорокиных Хуторов упал на бок «КамАЗ» с песком
ДТП произошло на пересечении Демократической и Волжского шоссе
Грузовик пытаются вернуть на колеса с помощью кранаФото: Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Утром в пятницу, 2 августа, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улицы Демократической и Волжского шоссе опрокинулся на бок «КамАЗ» с песком. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.
- Грузовик перевернулся из-за перегруза на кольце возле Сорокиных Хуторов, - поделились свидетели аварии.
Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Также туда уже приехал кран, который пытается вернуть грузовик на колеса. Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU