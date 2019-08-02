В Самаре в районе Сорокиных Хуторов упал на бок «КамАЗ» с песком

СЕГОДНЯ 10:29 2019-08-02T10:29:29+03:00

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Утром в пятницу, 2 августа, в Красноглинском районе Самары произошло ДТП. Там на пересечении улицы Демократической и Волжского шоссе опрокинулся на бок «КамАЗ» с песком. Об этом «Комсомольской правде — Самара» сообщили очевидцы.

- Грузовик перевернулся из-за перегруза на кольце возле Сорокиных Хуторов, - поделились свидетели аварии.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД и МЧС. Также туда уже приехал кран, который пытается вернуть грузовик на колеса. Пострадал ли кто-нибудь в результате случившегося, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU