2019-08-02T11:14:30+03:00
Общество

В Самаре свидетельства о рождении ребенка начали выдавать при выписке из роддома

Пока такую систему ввели только в больнице Пирогова
Анастасия ФИЛАТОВА
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Родителям нужно будет заранее придумать имя ребенку и принести на выписку документыРодителям нужно будет заранее придумать имя ребенку и принести на выписку документыФото: Архив "КП"
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В Самаре стартовал пилотный проект по выдаче свидетельств о рождении ребенка прямо при выписке из роддома. Правда, пока такая система будет работать только в одном медучреждении — в роддоме больницы имени Н.И. Пирогова.

- Свидетельства о рождении малышей, родившихся в роддоме больницы имени Н.И. Пирогова, начиная с 1 августа будут выдаваться прямо при выписке, - сообщили в Твиттере представители управления ЗАГС Самарской области.

Для того, чтобы получить свидетельство о рождении при выписке, родителям нужно будет заранее выбрать имя ребенку, предъявить паспорта и свидетельство о заключении брака.

ИСТОЧНИК KP.RU

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