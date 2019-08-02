2019-08-02T11:44:17+03:00
Общество

В Самаре улицу Куйбышева сделают пешеходной ради фестиваля цветов

Праздник цветов пройдет 24 августа
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фестиваль цветов проходит в Самаре с 2005 годаФестиваль цветов проходит в Самаре с 2005 годаФото: Антон СЕНЬКО
Изменить размер текста:

В Самаре в конце лета состоится ежегодный фестиваль цветов. Его хотят провести на улице Куйбышева, которую ради этого вновь сделают пешеходной.

- Фестиваль цветов планируется устроить 24 августа. В нем примут участие ведущие флористы Европы и России. Кроме того, многочисленные ландшафтные композиции украсят Струковский сад, - сообщили в Твиттере представители городской администрации.

Напомним, что цветочный праздник проходит в Самаре на регулярной основе с 2005 года. Как правило, в мероприятии принимают участие флористы, дизайнеры и садоводы со всей области и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на выходные 3-4 августа в Самаре: жара возвращаться пока не собирается
В Самарской области в июле приставы нашли среди отдыхающих на воде 54 должника
Это что, намек? Тольяттинцев шокировала реклама надгробных памятников под окнами больницы
В самарской школе № 46, где обвалился потолок, обновили кровлю
В Самаре адвоката, заказавшего за 2 миллиона убийство своей бывшей, отправили в СИЗО
В Отрадном ВАЗ занесло на «встречку» под колеса грузовика: пострадала пассажирка легковушки
Более 2,2 тысяч игр стали доступны самарцам на «Игровом Маркете» от «Ростелеком»
В Самаре в День физкультурника устроят забег с фонариками на лбу и концерт
Чтобы успеть к сроку: в Самаре детский сад на Ташкентской будут строить круглосуточно
В Тольятти главный инженер, по вине которого опрокинулся батут с детьми, может избежать уголовного наказания
В Самаре из-за ремонта проспекта Кирова транспорт пустят в объезд
Геннадия Котельникова назначили на пост президента самарского медуниверситета
В Самаре свидетельства о рождении ребенка начали выдавать при выписке из роддома