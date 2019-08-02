В Самаре улицу Куйбышева сделают пешеходной ради фестиваля цветов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-08-02T11:44:17+03:00

Фестиваль цветов проходит в Самаре с 2005 года Фото: Антон СЕНЬКО

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В Самаре в конце лета состоится ежегодный фестиваль цветов. Его хотят провести на улице Куйбышева, которую ради этого вновь сделают пешеходной.

- Фестиваль цветов планируется устроить 24 августа. В нем примут участие ведущие флористы Европы и России. Кроме того, многочисленные ландшафтные композиции украсят Струковский сад, - сообщили в Твиттере представители городской администрации.

Напомним, что цветочный праздник проходит в Самаре на регулярной основе с 2005 года. Как правило, в мероприятии принимают участие флористы, дизайнеры и садоводы со всей области и других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU