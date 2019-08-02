2019-08-02T13:11:49+03:00
Общество

Чтобы успеть к сроку: в Самаре детский сад на Ташкентской будут строить круглосуточно

Рабочие уже начали выкладывать стены в здании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Строительство детского сада на 240 мест во дворах домов № 112, 114 и 116 по улице Ташкентской в Самаре переходит в активную стадию. В ближайшие дни строители начнут работать на объекте в круглосуточном режиме.

- Рабочие уже начали выкладывать стены первого этажа, а также приступают к монтажу перекрытий второго этажа. К концу августа здание получит еще и третий этаж. Также подрядчик начинает благоустраивать прилегающую территорию, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Что касается другого детского сада, который строится на улице Георгия Ратнера, 25, то там уже идут отделочные работы. В августе строители начнут монтировать детские площадки вокруг здания. Этот детский сад будет рассчитан на 150 мест. Сдать в эксплуатацию оба здания планируется в декабре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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