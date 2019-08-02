Погода на выходные 3-4 августа в Самаре: жара возвращаться пока не собирается

СЕГОДНЯ 14:59 2019-08-02T15:02:05+03:00

Температура воздуха в выходные будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Жителей региона в субботу и воскресенье ждет пасмурная и прохладная погода

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Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие выходные, 3 и 4 августа. Судя по прогнозам синоптиков, летняя жара в регион пока не планирует возвращаться.

- В предстоящие выходные сохранится прохладная погода. В субботу местами пройдут кратковременные дожди, в воскресенье осадки маловероятны. Температура воздуха будет ниже климатической нормы на 4-6 градусов, - сообщили в Приволжском УГМС.

В субботу, 3 августа, в регионе будет дуть западный ветер со скоростью 8-13 м/с, а температура воздуха составит 16...21 °C. В воскресенье, 4 августа, ветер немного утихнет и будет дуть со скоростью 5-10 м/с, а вот столбики термометров могут немного подняться: 17...22 °C.

К слову, в понедельник, 5 августа, погода может ухудшится: в большинстве районов пройдет дождь и возможна гроза. Скорость ветра составит 8-13 м/с, температура воздуха 15...20 °C.

ИСТОЧНИК KP.RU