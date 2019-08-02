На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей
Больше всего денег досталось Самаре
Очередь на жилье растянулось на годыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Правительство Самарской области утвердило новый список из муниципалитетов Самарской области, в которые будет распределены федеральные средства на обеспечение жильем детей сирот. Всего на эти цели выделен 371 млн рублей.
Большую часть денег получат Самара (100 млн рублей) и Тольятти (75 млн рублей). Собственно, в в крупнейших городах региона жилье самое дорогое.
Кроме них, деньги получат Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Безенчукский, Ботатовский, Борский, Волжский и другие районы Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU