На жилье для детей-сирот в Самарской области направят 371 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:05 2019-08-02T18:05:03+03:00

Очередь на жилье растянулось на годы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше всего денег досталось Самаре

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Правительство Самарской области утвердило новый список из муниципалитетов Самарской области, в которые будет распределены федеральные средства на обеспечение жильем детей сирот. Всего на эти цели выделен 371 млн рублей.

Большую часть денег получат Самара (100 млн рублей) и Тольятти (75 млн рублей). Собственно, в в крупнейших городах региона жилье самое дорогое.

Кроме них, деньги получат Жигулевск, Кинель, Октябрьск, Отрадный, Похвистнево, Чапаевск, Безенчукский, Ботатовский, Борский, Волжский и другие районы Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU