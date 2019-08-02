На 5-й просеке в Самаре построят новую школу, участок под нее передан городу

СЕГОДНЯ 18:59 2019-08-02T18:59:55+03:00

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Участок земли на 5-й просеке, где раньше находилась база отдыха, был переведен из федеральной в муниципальную собственность. А значит, исчезли препоны на пути строительства новой школы. Об этом в своем Twitter рассказал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн.

- Хорошая новость для жителей 5-й просеки Самары: земельный участок под строительство новой школы, передачей которого из федеральной в муниципальную собственность я занимался с весны, окончательно перешёл в город, - поделился информацией с читателями народный избранник. - Обратной дороги больше нет: школе - на 5-й просеке быть!

Напомним, что местные жители активно выступали за строительство объекта социальной инфраструктуры и были против новой многоэтажки. В администрации Самары в итоге согласились рассмотреть такую возможность. По проекту, новую школу начнут строить в следующем году, а двери для ребят она откроет 1 сентября 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU