В Самарской области ищут молодого автомобильного угонщика

СЕГОДНЯ 20:34 2019-08-02T20:34:14+03:00

Какую именно машину он украл, в полиции не уточняют Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Играл ли парень в GTA перед преступлением, мы не знаем

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Полицейские ОМВД России по Ставропольскому району ищут 22-летнего парнишку. Он подозревается в угоне автомобиля, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Уроженец Тольятти Сергей Ушанов может быть причастен к преступлению. На вид ему вид 20-25 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см. Волосы светлые.

Всех, кто располагает сведениями о его местонахождении, полицейские просят сообщить их в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (8482) 28-17-24, 22-59-66, 93-66-63, +79879768731 или 020 (102 с мобильных федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU