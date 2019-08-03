2019-08-03T08:46:53+03:00
Общество

В Самарской области 6 пляжей не прошли проверку на качество воды

Жителям региона советуют пока не купаться там
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники Роспотребнадзора забраковали для купания 6 пляжей регионаСотрудники Роспотребнадзора забраковали для купания 6 пляжей регионаФото: Архив "КП"
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В Самарской области 6 официальных пляжей не прошли еженедельную проверку. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в пробах воды, взятых оттуда, несоответствия по микробиологическим показателям.

- Отклонения от норм были выявлены в пробах воды с трех пляжей Самары: на 1-ой и 2-ой очередях набережной и в районе Фестивальной поляны, а также с трех пляжей Сызрани: № 1, 2 и 3. Качество песка соответствует всем гигиеническим требованиям, - сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Самарской области.

Хотя погода в регионе сейчас не очень благоприятна для отдыха на воде, специалисты все равно рекомендуют пока не купаться на этих 6 пляжах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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