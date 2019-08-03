2019-08-03T12:19:42+03:00
Происшествия

В Самарской области пьяный селянин угнал чужой «КамАЗ» и сдал его на металлолом

За грузовик стоимостью 200 тысяч рублей похититель выручил 40 тысяч рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Хозяин оставил грузовик на ферме, чтобы покрасить, а на следующий день обнаружил только пустотуХозяин оставил грузовик на ферме, чтобы покрасить, а на следующий день обнаружил только пустотуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Недавно в селе Пискалы Ставропольского района произошла дерзкая кража. Кто-то похитил «КамАЗ», который местный житель оставил на базе фермерского хозяйства для покраски. Сумма причиненного ущерба составила 200 тысяч рублей.

- Полицейские осмотрели место преступления, опросили возможных свидетелей и выяснили, что грузовик мог угнать ранее не судимый 26-летний местный житель. Молодого человека задержали прямо по месту жительства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Парень рассказал полицейским, что похитил «КамАЗ», будучи пьяным. Он отвез грузовик в пункт приема металла и сдал его за 40 тысяч рублей. Вырученные деньги молодой человек потратил на собственные нужды. По данному факту полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». Молодому селянину грозит до 5 лет лишения свободы. Что касается грузовика, то его вернули законному владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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