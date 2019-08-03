В Самарской области грузовик не уступил дорогу на перекрестке и отправил на тот свет водителя ВАЗ-2115

СЕГОДНЯ 15:01 2019-08-03T15:01:21+03:00

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Вечером в пятницу, 2 августа, в Самарской области произошло смертельное ДТП. Около 17:30 на дороге между селом Макарьевкой и трассой «Осинки — Приволжье» столкнулись автомобили ГАЗ и ВАЗ-2115.

- 68-летний водитель грузовика на перекрестке не уступил дорогу автомобилю, который пользовался преимущественным правом проезда, и врезался в «пятнадцатую», - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося 56-летний водитель отечественной легковушки получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку, выясняя все детали происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU