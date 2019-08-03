Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров

СЕГОДНЯ 17:21 2019-08-03T17:21:58+03:00

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Сотрудники Счетной палаты Самарской области направили в губернскую думу законопроект, который позволит приравнять их к государственным служащим. Пока такой статус имеет только глава этого ведомства. Законопроект предлагает отнести к госслужащим еще заместителя главы Счетной палаты и аудитора.

- Указом президента от 4 декабря 2009 года «О типовых государственных должностях субъектов РФ» должности заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного органа отнесены к государственным должностям. Наш законопроект направлен на приведение положений нормативных актов Самарской области в соответствие с федеральным законодательством, - говорится в пояснительной записке Счетной палаты к проекту закона.

Также сотрудники ведомства выступили с инициативой установить им оклады как у областных чиновников. Так, председателю Счетной палаты предлагается установить ежемесячный оклад как у первого заместителя председателя правительства Самарской области, замглаве Счетной палаты — как у заместителя председателя регионального правительства, а аудитору — как у министра. В ближайшее время этот законопроект должны рассмотреть депутаты Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU