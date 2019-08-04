2019-08-04T10:04:52+03:00
Происшествия

"Женщину-водителя зажало, пассажир сломал бедро": появилось видео жуткой аварии под Самарой

Сейчас проавоохранители проводят проверку по факту происшествия
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Последствия аварии оказались серьезнымиПоследствия аварии оказались серьезнымиФото: скрин с видео
Изменить размер текста:

Накануне под Самарой произошло серьезное ДТП. Вечером 3 августа на уфимской развязке столкнулись сразу несколько машин. Не обошлось без пострадавших.

- Мы пытались открыть дверь у женщины-водителя "Фиата" монтировкой, бесполезно. Она дышала, потом пошла кровь изо рта, но она была жива. Ее пассажирку вывели из машины, она стояла в стороне, - рассказывает в социальных сетях очевидец происшествия Алексей Самсонов.

По словам пользователя, на место приехали сотрудники ДПС, МЧС и Скорая помощь.

- Свидетелем аварии может быть парень на "Пежо", который тоже участник ДТП. Он, видимо, не успел затормозить и тоже разбил свою машину. Он не пострадал, - добавляет Алексей.

По словам мужчины, еще один пассажир "Фиата" получил перелом бедра. Также есть информация, что женщина-водитель скончалась, однако официально она пока не подтверждена.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Отметим, что в социальных сетях появилось видео с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Заподозрила мужа в измене: в Самаре голая женщина выбросила из квартиры вещи и устроила скандал на всю улицу
Гроза, дождь и сильный ветер: в Самаре обещают плохую погоду в понедельник 5 августа
Очевидцы: в Самарской области подросток на "Тойоте" насмерть сбил отца двоих детей
Надо еще столько же: самарцы собрали на проверку мусорной реформы 130 тысяч рублей
Пока не рассчитаются: суд Тольятти запретил "Фабрике продуктов ВС" привлекать новых клиентов
"Конкурс объявлен по недомыслию министерства": в Струковском саду не будут строить здание Драмтеатра
в центре Кинеля установили паровозик, посвященный основанию железнодорожной станции
В Самаре прощаются с заслуженным врачом РФ Владимиром Сухаревым, который скончался накануне
Жених из Самары пропал перед собственной свадьбой в Сызрани
В Самарской области объявили штормовое предупреждение из-за высокой опасности лесных пожаров
В Самаре на Ленинской из-под асфальта пробился «ключ» воды
Губернатор Дмитрий Азаров пообещал помочь пролиться «Пластилиновому дождю» над Самарой
Обида и неудача: Миодраг Божович рассказал, почему «Крылья Советов» проиграли «Локомотиву»
В Жигулевске чиновник приукрасил действительность и попал под уголовную статью
Сотрудники Счетной палаты попросили приравнять их к госслужащим и сделать оклад как у министров