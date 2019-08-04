"Женщину-водителя зажало, пассажир сломал бедро": появилось видео жуткой аварии под Самарой

СЕГОДНЯ 10:04 2019-08-04T10:04:52+03:00

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Накануне под Самарой произошло серьезное ДТП. Вечером 3 августа на уфимской развязке столкнулись сразу несколько машин. Не обошлось без пострадавших.

- Мы пытались открыть дверь у женщины-водителя "Фиата" монтировкой, бесполезно. Она дышала, потом пошла кровь изо рта, но она была жива. Ее пассажирку вывели из машины, она стояла в стороне, - рассказывает в социальных сетях очевидец происшествия Алексей Самсонов.

По словам пользователя, на место приехали сотрудники ДПС, МЧС и Скорая помощь.

- Свидетелем аварии может быть парень на "Пежо", который тоже участник ДТП. Он, видимо, не успел затормозить и тоже разбил свою машину. Он не пострадал, - добавляет Алексей.

По словам мужчины, еще один пассажир "Фиата" получил перелом бедра. Также есть информация, что женщина-водитель скончалась, однако официально она пока не подтверждена.

Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Отметим, что в социальных сетях появилось видео с места ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU