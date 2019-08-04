Возле Политеха в Самаре "Шевроле Нива" упала на крышу после ДТП

СЕГОДНЯ 17:29 2019-08-04T19:00:02+03:00

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Серьезное ДТП сегодня вечером, 4 августа, произошло в областной столице. На пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской, возле корпуса СамГТУ, столкнулись "Шевроле Нива" и "Шевроле Авео". Первая в результате случившегося перевернулась на крышу.

- Пожарные, скорая, полиция стояли на месте, но водители были у своих машин. Если и были пострадавшие, их уже увезли. Произошло все примерно в 17-30, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Антон Иванов.

По имеющимся сведениям, один человек все-таки получил травму и был доставлен в больницу. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники УГИБДД. По факту происшествия полицейские проводят проверку, по итогам которой будет выявлен и привлечен к ответственности виновник аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/724001" frameborder="0"></iframe> "Шевроле Нива" перевернулась возле Политеха в Самаре.

ИСТОЧНИК KP.RU