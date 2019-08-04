Возле Политеха в Самаре "Шевроле Нива" упала на крышу после ДТП
Серьезное ДТП сегодня вечером, 4 августа, произошло в областной столице. На пересечении улиц Молодогвардейской и Первомайской, возле корпуса СамГТУ, столкнулись "Шевроле Нива" и "Шевроле Авео". Первая в результате случившегося перевернулась на крышу.
- Пожарные, скорая, полиция стояли на месте, но водители были у своих машин. Если и были пострадавшие, их уже увезли. Произошло все примерно в 17-30, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Антон Иванов.
По имеющимся сведениям, один человек все-таки получил травму и был доставлен в больницу. Сейчас на месте продолжают работать сотрудники УГИБДД. По факту происшествия полицейские проводят проверку, по итогам которой будет выявлен и привлечен к ответственности виновник аварии.
"Шевроле Нива" перевернулась возле Политеха в Самаре.
ИСТОЧНИК KP.RU