2019-08-04T22:15:08+03:00
Происшествия

Приютила и пожалела: в Самарской области парень украл у своей знакомой печатку ее дедушки

Потерпевшей вещь была дорога, как память, она оценила ее в более 15 тысяч рублей
Михаил ГОРЮНОВ
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Подозреваемого задержали, скоро его будут судитьПодозреваемого задержали, скоро его будут судитьФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Сызрани полицейские закончили расследовать уголовное дело о краже ювелирных украшений. 27-летняя потерпевшая заявила, что у нее похитили мужскую печатку, которая досталась ей по наследству от дедушки и дорога как память. Да и стоит она более 15 тысяч рублей.

- Следователи установили, что к совершению преступления причастен знакомый семьи. Мужчина несколько месяцев проживал у них дома, - рассказывают в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Подозреваемому тоже 27 лет. Он, как оказалось, знал, где хранится украшение. Он похитил печатку и поехал в Самару, сдавать ее в ломбард, считают полицейские.

Злоумышленника разоблачили. Ему предъявлены обвинения по части 2 статьи 158 УК РФ - Кража. Скоро дело будут рассматривать в суде по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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