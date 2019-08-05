2019-08-05T10:17:06+03:00
Общество

В Самарской области грибники нашли в лесу свалку с новой обувью

По словам очевидцев, вместе с ботинками среди деревьев валялись коробки и ценники
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: @malinka070Фото: @malinka070Фото: Instagram.com
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В минувшие выходные жители Самарской области отправились в лес в районе поселка Новосемейкино за грибами, но обнаружили там необычную находку. Среди деревьев они нашли огромную свалку обуви. Причем она была абсолютно новая и даже с ценниками.

- Пошли мы в лес за грибами и нашли много всякого хлама. Весь лес завален мусором! Обувь абсолютно новая, коробки и ценники рядом. Только специально порезана. Неужели нельзя было отдать нуждающимся? - написала в Инстаграме одна из местных жительниц.

Самарцы поддержали возмущение девушки и заявили, что у неких коммерсантов «ни стыда ни совести нет». Они предложили найти торговцев по реквизитам, указанным на ценниках, и наказать их.

Обувь порезали и выкинули вместе с ценниками и коробками Фото: Instagram.com

Обувь порезали и выкинули вместе с ценниками и коробкамиФото: Instagram.com

ИСТОЧНИК KP.RU

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