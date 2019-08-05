В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт

СЕГОДНЯ 10:52 2019-08-05T11:50:44+03:00

Сейчас коммунальщики разбираются, из-за чего просел асфальт Фото: Скриншот с видео

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В Самаре намечается очередной провал на проезжей части. На улице Киевской в районе пересечения с проспектом Карла Маркса просел асфальт.

- Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрестке с Карла Маркса. Он грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили сокрушительный удар от растущей канавы, - сообщили в Твиттере горожане.

Почему просел асфальт, пока не известно. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии попросили подключиться к этому вопросу Самарские коммунальные системы.

В Самаре на улице Киевской просел асфальт . @DepGorHozSamara @DTransporta @EDDSSamara Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрёстке с Карла Маркса грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили скорушительный удар от растущей канавы #позор https://t.co/oqyNQW5dLZ

ИСТОЧНИК KP.RU