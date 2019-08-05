В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт
В Самаре намечается очередной провал на проезжей части. На улице Киевской в районе пересечения с проспектом Карла Маркса просел асфальт.
- Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрестке с Карла Маркса. Он грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили сокрушительный удар от растущей канавы, - сообщили в Твиттере горожане.
Почему просел асфальт, пока не известно. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии попросили подключиться к этому вопросу Самарские коммунальные системы.
В Самаре на улице Киевской просел асфальт . @DepGorHozSamara @DTransporta @EDDSSamara Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрёстке с Карла Маркса грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили скорушительный удар от растущей канавы #позор https://t.co/oqyNQW5dLZ
ИСТОЧНИК KP.RU