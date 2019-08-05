2019-08-05T11:50:44+03:00
Общество

В Самаре на проезжей части улицы Киевской просел асфальт

Провал начал образовываться в районе пересечения с проспектом Карла Маркса [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас коммунальщики разбираются, из-за чего просел асфальтСейчас коммунальщики разбираются, из-за чего просел асфальтФото: Скриншот с видео
Изменить размер текста:

В Самаре намечается очередной провал на проезжей части. На улице Киевской в районе пересечения с проспектом Карла Маркса просел асфальт.

- Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрестке с Карла Маркса. Он грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили сокрушительный удар от растущей канавы, - сообщили в Твиттере горожане.

Почему просел асфальт, пока не известно. Сотрудники департамента городского хозяйства и экологии попросили подключиться к этому вопросу Самарские коммунальные системы.

В Самаре на улице Киевской просел асфальт . @DepGorHozSamara @DTransporta @EDDSSamara Вторую неделю провал на проезжей части на улице Киевской на перекрёстке с Карла Маркса грозит полным обрушением на маршруте пассажирских автобусов. Тысячи водителей и пассажиров уже ощутили скорушительный удар от растущей канавы #позор https://t.co/oqyNQW5dLZ

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка
ВТБ в Самаре за полгода выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой
В Самарской области водителя «семерки» зажало в салоне после «встречи» с грузовиком
В Самаре в ноябре постоят поперечник между Московским и Красноглинским шоссе
В Сызрани загорелась мебель в кафе: эвакуированы 25 человек
Заслуженный артист Ингушетии снял в Самаре клип на песню про учителей
В Жигулевске благодаря бдительному соседу поймали похитительницу бака для воды
В Самарской области грибники нашли в лесу свалку с новой обувью
«Ростелеком» оценил проекты участников форума «iВолга 2.0»
В Самарской области яхта ночью налетела на плавучее дерево и сломала мачту
Глава Самары займется незаконными торговцами возле Губернского рынка
Сызранцы устроили фотосессию для бесстрашных лисят, забредших в город
Самарец Максим Скуратов стал победителем первенства мира по греко-римской борьбе
В нацпарке «Самарская Лука» туристка провалилась в деревянном туалете
Нажимать через дорогу! Жителям Самары предлагают переходить на "красный", чтобы включить светофор
В Сызрани «продавец» постельного белья оставил 93-летнюю пенсионерку без сбережений
Гендиректор "Крыльев" опроверг слухи о возможном увольнении Божовича с поста главного тренера
Приютила и пожалела: в Самарской области парень украл у своей знакомой печатку ее дедушки
Пожар на улице Чапаевской в Самаре, где эвакуировали 19 человек, ликвидировали
Эвакуировали детей и взрослых: в центре Самары на Чапаевской произошел серьезный пожар
В Тольятти на перекрестке сбили пенсионерку