2019-08-05T11:52:36+03:00
Общество

В Самаре в ноябре постоят поперечник между Московским и Красноглинским шоссе

Дорогу проложат в жилом районе «Новая Самара»
Анастасия ФИЛАТОВА
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Протяженность новой двухполосной дороги составит 1,3 кмПротяженность новой двухполосной дороги составит 1,3 кмФото: Архив "КП"
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В Самаре начали строить новую дорогу, которая свяжет Московское и Красноглинское шоссе. Ее проложат в жилом районе «Новая Самара».

- Дорога будет двухполосной. Ее протяженность составит 1,3 км. Ширина каждой из полос будет по 3,5 м. Новая дорога разгрузит существующие проезды по поселку Мехзавод, повысит транспортную доступность для местных жителей и позволит пустить общественный транспорт, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В первые три месяца работ на дороге проложат наружные сети водоснабжения и канализации, а также обустроят освещение. Завершить строительство дороги планируется в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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