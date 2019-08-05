В Самаре в ноябре постоят поперечник между Московским и Красноглинским шоссе

СЕГОДНЯ 11:52 2019-08-05T11:52:36+03:00

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В Самаре начали строить новую дорогу, которая свяжет Московское и Красноглинское шоссе. Ее проложат в жилом районе «Новая Самара».

- Дорога будет двухполосной. Ее протяженность составит 1,3 км. Ширина каждой из полос будет по 3,5 м. Новая дорога разгрузит существующие проезды по поселку Мехзавод, повысит транспортную доступность для местных жителей и позволит пустить общественный транспорт, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

В первые три месяца работ на дороге проложат наружные сети водоснабжения и канализации, а также обустроят освещение. Завершить строительство дороги планируется в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU