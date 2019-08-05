В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка
Малышку с травмами госпитализировали в больницу имени Середавина
На месте аварии работали сотрудники МЧС и скорой помощиФото: Архив "КП"
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В Железнодорожном районе Самары утром в понедельник, 5 августа, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около 11:25 на улице Белогородской столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.
- В результате столкновения пострадала 6-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.
На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Они проводили аварийно-спасательные работы. Причину аварии сейчас устанавливают полицейские.
ИСТОЧНИК KP.RU