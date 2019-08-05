2019-08-05T12:22:20+03:00
Происшествия

В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка

Малышку с травмами госпитализировали в больницу имени Середавина
Анастасия ФИЛАТОВА
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На месте аварии работали сотрудники МЧС и скорой помощиНа месте аварии работали сотрудники МЧС и скорой помощиФото: Архив "КП"
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В Железнодорожном районе Самары утром в понедельник, 5 августа, произошло ДТП с участием общественного транспорта. Около 11:25 на улице Белогородской столкнулись легковой автомобиль и маршрутный автобус.

- В результате столкновения пострадала 6-летняя пассажирка автобуса. Ее госпитализировали в больницу имени В.Д. Середавина, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

На место происшествия выезжали 4 пожарных и 1 единица техники. Они проводили аварийно-спасательные работы. Причину аварии сейчас устанавливают полицейские.

ИСТОЧНИК KP.RU

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