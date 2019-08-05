На Самарскую область могут обрушиться град и штормовой ветер

СЕГОДНЯ 14:23 2019-08-05T14:24:52+03:00

Самарцев просят по возможности не выходить на улицу

Непогода будет бушевать в регионе до ночи 6 августа

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В Самарской области в понедельник, 5 августа, объявили штормовое предупреждение. В ближайшие часы в регионе может резко испортиться погода. Ожидаются грозы, ливни, град и усиление ветра до 20-25 м/с.

- Неблагоприятные погодные явления могут сохраниться и ночью 6 августа, - сообщили в Приволжском УГМС.

Жителей региона призывают по возможности не выходить из зданий. Если непогода застанет на улице, то не стоит ходить вблизи деревьев, ЛЭП, рекламных щитов, недостроев и остановок общественного транспорта. Водителей призывают быть внимательнее на дорогах и не лихачить за рулем.

ИСТОЧНИК KP.RU