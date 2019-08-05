Горожане предложили сделать возле стадиона «Самара Арена» ров с крокодилами

СЕГОДНЯ 15:08 2019-08-05T15:08:07+03:00

Поводом для этого послужило то, что подземные переходы около спортобъекта постоянно затапливает

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Жители Самары просят чиновников обратить внимание на проблему с затоплением подземных переходов возле стадиона «Самара Арена», которая существует едва ли не с самого начала строительства.

- У стадиона «Самара Арена» после каждого дождя затапливает подземные переходы. Проблема с момента строительства, - написал один из горожан в Твиттере.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары поручил заняться проблемой подрядной организации - ООО «Кедр-1». Однако там заявили, что ливневая канализация находится вне их компетенции. Между тем еще в июле первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что подземный переход передали подрядчику «Кедр» и теперь он занимается его обслуживанием. Пока чиновники решают, кто должен разобраться с затоплением переходов, горожане предложили свой вариант решения проблемы: «крокодилов запустить и будет ров с крокодилами».

ИСТОЧНИК KP.RU