2019-08-05T15:08:07+03:00
Общество

Горожане предложили сделать возле стадиона «Самара Арена» ров с крокодилами

Поводом для этого послужило то, что подземные переходы около спортобъекта постоянно затапливает
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: @Aleksey_smrФото: @Aleksey_smrФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

Жители Самары просят чиновников обратить внимание на проблему с затоплением подземных переходов возле стадиона «Самара Арена», которая существует едва ли не с самого начала строительства.

- У стадиона «Самара Арена» после каждого дождя затапливает подземные переходы. Проблема с момента строительства, - написал один из горожан в Твиттере.

Департамент городского хозяйства и экологии Самары поручил заняться проблемой подрядной организации - ООО «Кедр-1». Однако там заявили, что ливневая канализация находится вне их компетенции. Между тем еще в июле первый заместитель главы Самары Владимир Василенко сообщил, что подземный переход передали подрядчику «Кедр» и теперь он занимается его обслуживанием. Пока чиновники решают, кто должен разобраться с затоплением переходов, горожане предложили свой вариант решения проблемы: «крокодилов запустить и будет ров с крокодилами».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мэр Самары отправила глав районов искать рекламу на фасадах домов
В Самаре начали сносить торговые палатки на Кировском рынке
В Самарской области осудили мужчину, который пьяный «заминировал» ТЦ «Парк Хаус»
Директор нацпарка «Самарская Лука» после обысков покинул свой пост
Ботанический сад в Самаре хотят сделать особо охраняемой зоной
В День физкультурника сотни самарцев пробегут по набережной с фонариками на лбу
На Самарскую область могут обрушиться град и штормовой ветер
Житель Самарской области выиграл в лотерею дачу
Александр Самедов сделает первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» - «Спартак»
Семью медведей, которую нашли в придорожном кафе на трассе под Самарой, забрал мэр Магаса
В Самаре курьеры «Яндекс.Еды» помогут искать пропавших людей
В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка
ВТБ в Самаре за полгода выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой