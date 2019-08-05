Ботанический сад в Самаре хотят сделать особо охраняемой зоной

СЕГОДНЯ 15:33 2019-08-05T15:33:27+03:00

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В Самаре хотят изменить зонирование участка в районе Московского шоссе, где находится Ботанический сад. Эту территорию предлагают отнести к зоне Р-4 — особо охраняемой природной зоне. Соответствующие корректировки хотят внести в правила застройки и землепользования. Информация об этом размещена на сайте городской администрации.

- Сейчас участок площадью почти 23,5 тысяч квадратных метров относится к зонам общественной-деловой территории, а также предприятий и складов. Зонирование предлагается изменить, чтобы использовать площадку только для изучения природы, - говорится в документах.

Проект разработает комиссия по застройке и землепользованию при главе Самары. После того, как документация будет согласована в департаменте градостроительства, ее представят на публичных слушаниях.

ИСТОЧНИК KP.RU