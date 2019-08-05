В Самарской области осудили мужчину, который пьяный «заминировал» ТЦ «Парк Хаус»
Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 36-летнему жителю Самары, который в первый день 2019 года «заминировал» торговый центр «Парк Хаус». Мужчина анонимно сообщил в экстренные службы, что в здании заложена бомба, однако проверка показала, что ничего опасного там нет.
- Мужчину нашли и задержали. Он рассказал, что позвонил по номеру 112 из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.
12 июля суд признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Недавно приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU