В Самарской области осудили мужчину, который пьяный «заминировал» ТЦ «Парк Хаус»

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-05T16:19:06+03:00

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Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 36-летнему жителю Самары, который в первый день 2019 года «заминировал» торговый центр «Парк Хаус». Мужчина анонимно сообщил в экстренные службы, что в здании заложена бомба, однако проверка показала, что ничего опасного там нет.

- Мужчину нашли и задержали. Он рассказал, что позвонил по номеру 112 из хулиганских побуждений, находясь в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в УФСБ по Самарской области.

12 июля суд признал мужчину виновным по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма» и назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Недавно приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU