"Вертолетная площадка" в Самаре может значительно измениться

СЕГОДНЯ 21:18 2019-08-05T21:18:23+03:00

Новую концепцию для этой территории должны разработать в рамках федерального проекта комфортной городской среды

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В Самаре займутся разработкой новой концепции вертолетной площадки. Правда, на преобразования еще нужно найти денег. Вопрос обсуждали на совещании рабочей группы по сохранению и развитию наследия ЧМ 2018.

- Знаковое место, высокий туристический потенциал, но что подъезды к нему, что сама территория, находятся не в том виде, в котором они должны быть. Эту площадку необходимо привести в порядок, - отметил губернатор Дмитрий Азаров.

Один из вариантов - вынесение площадки на рейтинговое голосование по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды". Сейчас проработать новую концепцию и определить источники финансировния придется Елене Лапушкиной совместно с Правительством.

ИСТОЧНИК KP.RU