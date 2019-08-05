Жителей надо защитить: из Самары собираются прогнать недобросовестную управляющую компанию

СЕГОДНЯ 22:33 2019-08-05T22:33:54+03:00

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Самарский губернатор Дмитрий Азаров обнаружил в городе управляющие компании, которые злостно нарушают права жителей. На УК, входящие в организацию Домкоминвест ему пожаловалась глава города Елена Лапушкина. По ее словам, они недостаточно хорошо готовятся к отопительному сезону, а процент исполнения ими ремонтных работ всего 21%. Это в три раза ниже, чем у других.

- У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым руководителем и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам, - наметила планы Елена Лапушкина. И рассказала, что к другим управляшкам ушли уже больше 500 домов, остальным жильцам муниципалитет аккуратно подсказывает, как надо действовать.

- Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, - возмутился губернатор. И отметил, что действовать при всем этом нужно в рамках закона. В частности, стоит подключить правоохранительные органы. Но жильцов всеми силами нужно защитить. И к зиме должен быть подготовлен весь жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU