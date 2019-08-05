2019-08-05T22:33:54+03:00
Общество

Жителей надо защитить: из Самары собираются прогнать недобросовестную управляющую компанию

Губернатор призвал разобраться с нарушителем, но действовать по его мнению нужно в рамках закона
Ольга АФАНАСЬЕВА
Поделиться:
В Самаре обсудили работу нескольких УКВ Самаре обсудили работу нескольких УК
Изменить размер текста:

Самарский губернатор Дмитрий Азаров обнаружил в городе управляющие компании, которые злостно нарушают права жителей. На УК, входящие в организацию Домкоминвест ему пожаловалась глава города Елена Лапушкина. По ее словам, они недостаточно хорошо готовятся к отопительному сезону, а процент исполнения ими ремонтных работ всего 21%. Это в три раза ниже, чем у других.

- У компании в очередной раз поменялось руководство, рассчитываю в ближайшее время познакомиться с новым руководителем и обсудить с ним позиции по проблемным вопросам, - наметила планы Елена Лапушкина. И рассказала, что к другим управляшкам ушли уже больше 500 домов, остальным жильцам муниципалитет аккуратно подсказывает, как надо действовать.

- Если темпы проведения ремонтных работ у компании в три раза ниже, чем в среднем по городу, тут не о чем разговаривать, - возмутился губернатор. И отметил, что действовать при всем этом нужно в рамках закона. В частности, стоит подключить правоохранительные органы. Но жильцов всеми силами нужно защитить. И к зиме должен быть подготовлен весь жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Вертолетная площадка" в Самаре может значительно измениться
В Самаре 6-летняя девочка - пассажирка маршрутки пострадала в ДТП
Мэр Самары отправила глав районов искать рекламу на фасадах домов
В Самаре начали сносить торговые палатки на Кировском рынке
В Самарской области осудили мужчину, который пьяный «заминировал» ТЦ «Парк Хаус»
Директор нацпарка «Самарская Лука» после обысков покинул свой пост
Ботанический сад в Самаре хотят сделать особо охраняемой зоной
Горожане предложили сделать возле стадиона «Самара Арена» ров с крокодилами
В День физкультурника сотни самарцев пробегут по набережной с фонариками на лбу
На Самарскую область могут обрушиться град и штормовой ветер
Житель Самарской области выиграл в лотерею дачу
Александр Самедов сделает первый удар по мячу в матче «Крылья Советов» - «Спартак»
Семью медведей, которую нашли в придорожном кафе на трассе под Самарой, забрал мэр Магаса
В Самаре курьеры «Яндекс.Еды» помогут искать пропавших людей
В Самаре на Белогородской столкнулись автобус и легковушка: пострадала 6-летняя девочка
ВТБ в Самаре за полгода выдал 200 млн рублей на ипотеку с господдержкой