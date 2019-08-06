В Самарской области железнодорожные войска отбили атаку «боевиков» на бронепоезд
В Самарской области прошли учения железнодорожных войск, в рамках которых они отразили атаку «боевиков» на движущийся бронепоезд. «Нападение» произошло неподалеку от Сызрани.
- Экипажу спецпоезда предстояло не только отразить атаку незаконного вооруженного формирования, но еще и провести техническую разведку, а также разминирование и восстановление участка путей. Со всеми задачами военнослужащие успешно справились, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В ведомстве добавляют, что учения были посвящены демонстрации боевых возможностей железнодорожных войск, которые во вторник, 6 августа, отмечают свой профессиональный праздник.
В Самарской области военные отразили атаку "боевиков" на бронепоезд.
ИСТОЧНИК KP.RU