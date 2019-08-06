2019-08-06T08:37:34+03:00
Общество

В Самарской области железнодорожные войска отбили атаку «боевиков» на бронепоезд

Вооруженные люди «напали» на состав в рамках учений [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Военные успешно отбились от "боевиков"Военные успешно отбились от "боевиков"Фото: Скриншот с видео
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В Самарской области прошли учения железнодорожных войск, в рамках которых они отразили атаку «боевиков» на движущийся бронепоезд. «Нападение» произошло неподалеку от Сызрани.

- Экипажу спецпоезда предстояло не только отразить атаку незаконного вооруженного формирования, но еще и провести техническую разведку, а также разминирование и восстановление участка путей. Со всеми задачами военнослужащие успешно справились, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В ведомстве добавляют, что учения были посвящены демонстрации боевых возможностей железнодорожных войск, которые во вторник, 6 августа, отмечают свой профессиональный праздник.

В Самарской области военные отразили атаку "боевиков" на бронепоезд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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