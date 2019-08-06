"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Необычным уловом, сделанным в Самарской области, теперь может похвастаться рыбак Максим Сивец из Казани. В минувшие выходные в водоеме Ростопши в Бариновке он достал из воды гигантского карпа.
- Это был турнир "Монстер Карп". Поймали его в 3-30 утра. Длина около 90 см, вес 8550. Ловили на бойлы компании Rhino Baits, - рассказал Максим корреспонденту "Комсомольской правды - Самара".
Поскольку в команде из Татарстана было два Максима, добыче тоже дали имя - Макс. В итоге Максим и его коллега заняли второе место на соревнованиях, а Макса отпустили обратно в водоем. Так на турнире поступают со всей пойманной рыбой.
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ИСТОЧНИК KP.RU