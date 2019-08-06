2019-08-06T09:54:30+03:00
Общество

"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области

Произошло это на соревнованиях "Монстер Карп" в Бариновке
Михаил ГОРЮНОВ
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В социальных сетях не все поверили, что Максим действительно выловил такого гигантаВ социальных сетях не все поверили, что Максим действительно выловил такого гигантаФото: Предоставлено героем публикации
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Необычным уловом, сделанным в Самарской области, теперь может похвастаться рыбак Максим Сивец из Казани. В минувшие выходные в водоеме Ростопши в Бариновке он достал из воды гигантского карпа.

- Это был турнир "Монстер Карп". Поймали его в 3-30 утра. Длина около 90 см, вес 8550. Ловили на бойлы компании Rhino Baits, - рассказал Максим корреспонденту "Комсомольской правды - Самара".

Поскольку в команде из Татарстана было два Максима, добыче тоже дали имя - Макс. В итоге Максим и его коллега заняли второе место на соревнованиях, а Макса отпустили обратно в водоем. Так на турнире поступают со всей пойманной рыбой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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