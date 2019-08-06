2019-08-06T10:42:50+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата

Мужчина пытался продать контрафактное ПО через интернет
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Ущерб от действий пирата оценили в 2 млн рублейУщерб от действий пирата оценили в 2 млн рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Новокуйбышевске полицейские задержали нарушителя авторских прав. Мужчина пытался продать через интернет контрафактную программу для трехмерного проектирования. Об этом стражам порядка сообщил потенциальный покупатель ПО.

- Полицейские Новокуйбышевска провели «проверочную закупку», в ходе которой они задержали ранее не судимого 31-летнего жителя Самары. При нем они нашли флеш-карту с контрафактным ПО, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб от действий самарца оценили в 2 млн рублей. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Он признал свою вину. За компьютерное пиратство самарцу грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре школьницу вечером высадили из автобуса и пообещали за это сладкий подарок
В Тольятти двое молодых людей устроили заплыв на серфах по затопленным улицам
В Самарской области ГИБДД проведет массовую проверку автобусов
«Ростелеком» отправит победителей соревнования «Кибервызов: Новый уровень» в сочинский «Сириус»
В Самаре участок под размещение Дворца пляжных видов спорта передадут инвестору без торгов
В Самаре на улице Промышленности ВАЗ влетел в фонарный столб
«Будем бороться за возврат своих денег»: обманутые вкладчики кооператива «Фабрика Продуктов ВС» проведут массовую встречу
В Самарской области директор спецкомбината не хотел бесплатно хоронить людей и отдавал заказы жене
В Тольятти медики «скорой помощи» устроили флешмоб с бинтами
В Самаре бывшего главу СОФЖИ и бизнесмена подозревают в хищении 59 млн рублей
В Самарской области не смогли выбрать министра культуры
В Тольятти из-за сильного ливня подтопило трассу М-5 «Урал»
"Теперь это Макс!": рыболов из Казани поймал гигантского карпа в водоеме Самарской области
Проект самарской активистки по окультуриванию Металлурга поборется за грант на «Тавриде»
В «Самарской Луке» начали служебную проверку после провала туристки в туалете
В Самаре стая бездомных собак покусала женщину