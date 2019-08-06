В Новокуйбышевске полицейские поймали компьютерного пирата

СЕГОДНЯ 10:42 2019-08-06T10:42:50+03:00

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В Новокуйбышевске полицейские задержали нарушителя авторских прав. Мужчина пытался продать через интернет контрафактную программу для трехмерного проектирования. Об этом стражам порядка сообщил потенциальный покупатель ПО.

- Полицейские Новокуйбышевска провели «проверочную закупку», в ходе которой они задержали ранее не судимого 31-летнего жителя Самары. При нем они нашли флеш-карту с контрафактным ПО, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ущерб от действий самарца оценили в 2 млн рублей. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение авторских и смежных прав». Он признал свою вину. За компьютерное пиратство самарцу грозит до 6 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU